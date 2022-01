Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit verletzter E-Bike Fahrerin

Ratzeburg (ots)

14. Januar 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 14.01.2022 - Ratzeburg

Am 14. Januar 2022 kam es gegen 09:50 Uhr in Ratzeburg an der Kreuzung Schmilauer Straße / Schweriner Straße zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 85-jähriger Ratzeburger mit seinem Fiat die Schmilauer Straße. An der Ampelkreuzung bog er nach links in die Schweriner Straße in Richtung Stadtmitte ab. Hierbei übersah er eine 33-jährige Ratzeburgerin, die mit einem E-Bike die Schweriner Straße an der Fußgängerampel von der Schmilauer Straße kommend überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem die 33- Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

