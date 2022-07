Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Scherben auf der Fahrbahn

Schwerin (ots)

Am Freitagabend kam zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Schwerin Zippendorf. Zeugenaussagen zur Folge sollen sich Jugendliche zunächst in dem ehemaligen Schulgebäude Am Hang aufgehalten und anschließend mehrere Gegenstände aus dem leerstehenden Gebäude geworfen haben. Die eingesetzten Beamten stellten gegen 18:00 Uhr Glasscherben und Holzbretter auf der Fahrbahn Am Hang fest. Die Straße war auf einer Länge von ca. 30 Metern auf beiden Straßenseiten verschmutzt. Die Polizeibeamten reinigten umgehend einen Teil der Fahrbahn, so dass ein Befahren der Straße möglich wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Tatverdächtigen übernommen. Geschädigte Fahrzeugführer können sich unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 bei der Schweriner Polizei melden.

