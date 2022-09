Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Kontrollen in der Beckergrube

Lübeck (ots)

Seit Kurzem sind die Beckergrube und die Breite Straße zwischen der Fischergrube und der Straße Fünfhausen für Bauarbeiten gesperrt. Dies betrifft auch die Radfahrenden, weshalb diese vermehrt auf den Gehweg ausweichen, so zumindest melden es einige Hinweisgeber bei der Polizei.

Dies nahm eine gemischte Besatzung des Bezirksdienstes des 1. Polizeireviers Lübeck zum Anlass, um im oberen Bereich der Beckergrube Kontrollen durchzuführen. Am gestrigen Mittwoch (31.08.2022) postierten die Beamtin und der Beamte sich in der Zeit von 08:30 Uhr bis etwa 10:15 Uhr und stellten insgesamt 40 Verstöße fest. Die Radfahrenden erwartet nun ein reduziertes Verwarngeld in Höhe von 25,00 Euro wegen falscher Fahrbahnbenutzung. In einem Fall wurde ein Radfahrer mit dem vollen Regelsatz in Höhe von 55,00 EUR belangt.

Am heutigen Tag (01.09.2022) setzten drei Beamtinnen und Beamten die Kontrollen zwischen 08:45 Uhr und 10:00 Uhr fort. Dabei wurden 24 Verstöße festgestellt. Auch diese Radfahrenden werden mit 25 Euro zur Kasse gebeten. Positiv zu erwähnen ist, dass viele der gestern kontrollierten Radfahrer:innen auch heute die Kontrollstelle passiert haben - diesmal aber schiebend. Die Kontrollen werden wiederkehrend durchgeführt.

