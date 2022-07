Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rollcase mit Zelten gestohlen

Großmehlra (ots)

Auf dem Festgelände des BMW Treffens in Obermehler klauten Unbekannte am Sonntag, zwischen 9.30 und 12 Uhr drei Zelte mit Zubehör, die in einem Rollcase verpackt waren. Der Schaden wird auf ca. 1800 Euro geschätzt.

