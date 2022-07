LPI-NDH: Bremse mit Gas verwechselt

Bad Frankenhausen (ots) - Mehrere Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren hielten sich am Sonntagabend unberechtigt auf dem Gelände eines Kindergartens in der Straße An der Wipper auf. Zeugen informierten die Polizei. Die Beamten stellten die Eindringlinge fest. Bei einem Rundgang auf dem Gelände ...

mehr