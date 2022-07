LPI-NDH: Kinder und Jugendliche illegal auf dem Gelände eines Kindergartens, Trampolin beschädigt

Geismar (ots) - Ein jugendlicher Mopedfahrer befuhr am Sonntag, gegen 17.20 Uhr, mit seiner Simson die Ortsverbindungsstraße zwischen Großtöpfer und Pfaffschwende. Aus noch ungeklärter Ursache kam er von der Straße ab und stürzte. Der 15-Jährige zog sich Verletzungen an den Beinen zu und kam in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 ...

