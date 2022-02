Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Unfallflucht durch mutmaßlichen Lkw - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montag, 07.02.2022, gegen 16:00 Uhr, hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der B 314 in Höhe Ofteringen ein Schild und einen Leitpfosten beschädigt. Das in Richtung Eggingen fahrende Fahrzeug kam nach rechts in den Grünstreifen, touchierte die Verkehrseinrichtungen und verursachte einen Schaden von rund 2000 Euro. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand der Reifenspuren dürfte es sich um einen Lkw gehandelt haben. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell