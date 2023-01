Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar-Werkel: Versuchter Raubüberfall in Wohnhaus - Hund vertreibt Täter

Homberg (ots)

Fritzlar-Werkel

Raubüberfall in Wohnhaus Tatzeit: 28.01.2023, 03:57 Uhr Am Samstagmorgen versuchten zwei unbekannte Täter die Bewohner einer Wohnung in der Straße "Am Hilgenstein" zu überfallen. Die Täter flüchteten ohne Beute nachdem sie durch einen Hund bedroht wurden. Die beiden Unbekannten warfen die verglaste Seitenscheibe der Hauseingangstür mit einem Gullydeckel ein. Durch das entstandene Loch griff einer der Täter ins Innere und öffnete die Haustür des Zweifamilienhaus. Im Flur trafen die beiden Täter auf zwei der Hausbewohner, woraufhin einer der Täter diese mit einer Schreckschusswaffe bedrohte. Die Hausbewohnerin schickte einen Hund in Richtung des Täters, woraufhin dieser einmal seitlich nach unten schoss. Beide Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Von einem der beiden männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist schlank, 18 - 19 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte, einen schwarzen Schal der das Gesicht teilweise bedeckte, eine schwarze Hose und er führte eine schwarze Pistole mit sich. Vom zweiten Täter liegt derzeit keine Beschreibung vor. Zur Tatzeit fiel in der Nähe des Tatorts ein silberner Audi A 4 auf, welcher im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

