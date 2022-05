Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: alkoholisierter Peugeot-Lenker zwischen Sersheim und Vaihingen an der Enz unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 071042 941-0, sucht Zeugen, die am Samstagabend auf der Strecke zwischen Sersheim über Kleinglattbach bis Vaihingen an der Enz unterwegs waren. Diese Strecke befuhr etwa zwischen 19.35 Uhr und 19.50 Uhr ein 49-jähriger Peugeot-Fahrer, wobei der Mann vermutlich aufgrund Alkoholbeeinflussung nicht in der Lage war, sein silbernes Cabrio sicher zu führen. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen geriet er auf seiner Fahrt in Richtung Vaihingen an der Enz teilweise bis auf die Gegenspur. Mindestens ein noch unbekannter Fahrzeuglenker musste hierauf ausweichen, um einen möglichen Zusammenstoß zu verhindern. Der 49-Jährige konnte letztlich auf der Bundesstraße 10 kurz vor Illingen (Enzkreis) von alarmierten Beamen des Polizeireviers Vaihingen an der Enz kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, so dass sich der Peugeot-Fahrer einer Blutentnahme unterziehen musste. Gegen ihn wird wegen Trunkenheitsfahrt ermittelt. Insbesondere der gefährdete PKW-Lenker wird gebeten sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell