Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Renningen (Kreisstraße 1013): Peugeot-Lenkerin kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam die 22-jährige Lenkerin eines Peugeot gegen 04:30 Uhr vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zwischen Weil der Stadt und Malmsheim von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbstständig befreien und wurde durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Kreisstraße musste für Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis 08:00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zeitweise fünf Streifenbesatzungen im Einsatz.

