Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte entwenden und beschädigen mehrere Roller

Singen (ots)

Mehrere Roller entwendet und anschließend beschädigt haben unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag in der Hohenhewenstraße. Die Diebe brachen an drei auf einer frei zugänglichen Parkfläche abgestellten Roller zunächst die Lenkradschlösser auf und brachten die Zweiräder anschließend auf den Spielplatz der Liebfrauen-Kirche. Dort ließen die Täter die im Frontbereich allesamt erheblich beschädigten Roller zurück. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet unter der Tel. 07731 888-0 um Hinweise auf die unbekannten Diebe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell