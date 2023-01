POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Hewenstraße - schwarzen Mercedes gestreift

Rielasingen-Worblingen (ots) - Unbekannte haben am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, einen Kleidercontainer in der Doktor-Fritz-Guth-Straße angezündet. Der in Brand gesetzte Container brannte nahezu vollständig aus. Ein danebenstehender zweiter Kleidercontainer wurde durch die starke Hitze ebenfalls in Mitleidenschaft ...

