POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Werkzeug aus Scheune gestohlen

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwochabend im Einmündungsbereich der Friedenstraße auf die Scheffelstraße ereignet hat. Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit einem Toyota entlang der Scheffelstraße und stieß an der Einmündung der Friedenstraße mit ...

mehr