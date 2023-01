Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Ausgelöster Brandmelder entpuppt sich als Fehlalarm

VS-Schwenningen (ots)

Ein ausgelöster Brandalarm bei einer Industrie- und Gewerbebaufirma in der Straße "Steinkirchring" hat sich am Mittwochmorgen, gegen 9.30 Uhr, als Fehlalarm herausgestellt. Nach Meldungseingang rückte die Feuerwehr Schwenningen mit vier Fahrzeugen und 25 Mann zu dem vermeintlichen Brand aus. Es stellte sich jedoch heraus, dass ein solcher nicht vorlag. Der durch eine Mikrowelle austretende Rauch gelangte an die Brandmeldeanlage und löste diese aus. Hierbei gab es keine Verletzten und keine weiteren Beschädigungen.

