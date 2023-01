Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer reißt elektrisch versenkbaren Poller Ecke Romäusring und Zinsergasse aus der Verankerung und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

Am Mittwochabend hat ein bislang noch unbekannter Fahrer eines weißen oder silberfarbenen älteren Autos den elektrisch versenkbaren Poller Ecke Romäusring und Zinsergasse aus der Verankerung gerissen und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Gegen 20.40 Uhr fuhr der etwa 50-Jährige, der Mann soll eine Glatze oder Halbglatze haben, mit einem älteren, weißen oder silberfarbenen Wagen, eventuell einem Opel, vom Romäusring kommend an den elektrisch versenkbaren und mit einem entsprechenden Transponder bedienbaren Poller der Zinsergasse heran, um in die Zinsergasse zu fahren. Nach bisherigen Erkenntnissen bediente der Mann einen im Besitz befindlichen Transponder, fuhr dann aber zu früh an und riss den noch in der Abwärtsbewegung befindlichen Poller vollständig aus der Verankerung. Nach vorliegenden Zeugenangaben hielt der Unbekannte an, stieg aus dem Wagen aus und rollte den ausgerissenen Poller fluchend auf die Seite. Anschließend stieg der Mann wieder in das ältere Auto ein und fuhr über die Zinsergasse davon, ohne sich weiter um den ausgerissenen Poller zu kümmern. Die Polizei Villingen ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um weitere Hinweise zu dem Unfallverursacher. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder etwas zu dem Verursacher oder dem beschriebenen Auto sagen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (07721 601-0) in Verbindung zu setzen.

