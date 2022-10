Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Landau (ots)

Durch eine Anwohnerin in der Gerberstraße in Landau konnte in den frühen Morgenstunden des 31.10.2022 eine männliche Person beobachtet werden, welche durch die Fußgängerzone lief und gegen die Fensterscheiben der Geschäfte schlug. Vor Ort konnte die besagte männliche Person festgestellt und nach kurzer Flucht widerstandslos festgenommen werden. An einer Eingangstür konnte eine Beschädigung festgestellt und auf das Handeln des Mannes zurückgeführt werden. Dieser, bei dem es sich um einen 35-jährigen Mann aus Landau handelte, war stark alkoholisiert. Sein Verhalten und seine Aggressionen dürften auf den Alkoholkonsum zurückzuführen sein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

