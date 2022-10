Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradunfälle mit verletzten Personen

Rinnthal / Annweiler /Ilbesheim bei Landau (ots)

Am Sonntag, den 30.10.2022 ereigneten sich gleich drei Motorradunfälle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau.

Gegen 15:15 Uhr befuhr ein 27-jährige Frau aus Neckargemünd mit ihrem Motorrad die B48 aus Richtung Johanniskreuz kommend in Fahrtrichtung Rinnthal. In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke, stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen am rechten Bein zu. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Kurz darauf, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Altrip, ebenfalls mit seinem Motorrad, die B48 aus Richtung Rinnthal kommend in Richtung Hofstätten. Er verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in einen Grünstreifen. Hierbei erlitt er Schmerzen im unteren Rückenbereich und im Nacken. Auch er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

In den Abendstunden, gegen 20:00 Uhr verlor der 19-jährige Fahrer eines Motorrades auf der L509 zwischen Ilbesheim und Eschbach, ebenfalls in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad und fuhr nach links in einen Grünstreifen. Hier stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich am linken Bein. Er wurde ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

