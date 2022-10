Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kapsweyer Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Bild-Infos

Download

Kapsweyer (ots)

Am 30.10.2022, gegen 01:30 Uhr, wurde auf dem Spielplatz der Gemeinde Kapsweyer in der Straße "Im Lichel" eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter beschädigten mutwillig einen Teil einer Sitzgarnitur, sowie ein Wasserspielzeug und richteten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro an. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell