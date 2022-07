Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 28-jährige Frau vermisst - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Mannheim/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Montagvormittag wird die 28-jährige Juliana N. vermisst. Diese befand sich zuletzt in psychiatrischer Behandlung. Juliana N. könnte sich in hilfloser Lage befinden, da ihre Erkrankung desorientiertes Verhalten auslöst. Daher ist derzeit unklar, ob sie selbstständig zurück in die Klinik findet. Alle bekannten Hinwendungspunkte wurden bereits im Rahmen der polizeilichen Vermisstenfahndung überprüft. Die 28-Jährige war bereits vor einigen Tagen vermisst, wurde jedoch von Passanten in Mannheim festgestellt und der Polizei gemeldet. In der Folge konnte sie zurück ins Krankenhaus gebracht werden. Aktuell ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Frau wird wie folgt beschrieben: 160cm groß, 69kg, afrikanischer Phänotyp, schwarze, lange und lockige Haare, welche teilweise zu Zöpfen gebunden sind. Juliana N. dürfte dunkel gekleidet sein. Näheres ist nicht bekannt.

Ein Bild der Vermissten ist unter folgendem Link einsehbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-wiesloch-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, welche Juliana N. gesehen haben oder sie antreffen können sich unter Tel.: 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei melden oder den polizeilichen Notruf 110 wählen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell