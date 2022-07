Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kontrollstelle zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr; insgesamt 28 Strafverfahren eingeleitet

Heidelberg (ots)

Am 25.07.2022 zwischen 13 und 20 Uhr führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Heidelberg Süd in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam Drogen im Straßenverkehr (KODIS) der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim eine gemeinsame Kontrollstelle in der Speyerer Straße auf Höhe des Carl-Friedrich-Gauß-Rings durch. Insgesamt wurden 78 Fahrzeuge und 158 Personen kontrolliert. Bei 14 Fahrzeugführern stellten die Einsatzkräfte drogentypische Auffälligkeiten fest, weshalb diese eine Blutprobe abgeben musste. Die Weiterfahrt wurde sodann untersagt. Gegen diese Personen wird nun wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss ermittelt. Weiter wird gegen alle Personen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Drogenbesitzes eingeleitet. Ein Fahrzeugführer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und ein weiterer nutzte seinen PKW ohne gültigen Versicherungsschutz. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamtinnen und Beamten mehrere Kleinstmengen Cannabis. Auch in diesen Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Gegen 15:30 Uhr gelangte der Fahrer eines Porsches in die Kontrollstelle. Der Beifahrer zeigte sich gegenüber den kontrollierenden Beamtinnen und Beamten direkt verbal aggressiv und verweigerte die Nennung seiner Personalien. Als er nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen. Der 35-jährige Mann leistete in der Folge Widerstand und musste zu Boden gebracht werden. Hierbei verletzte sich der Mann leicht. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten blieben unverletzt. Die Hintergründe für sein Verhalten sind nun Teil der Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

