Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: 29-Jähriger beschädigt abgestellte Fahrräder - Zeugen und Geschädigte gesucht

Bild-Infos

Download

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen verständigte ein Zeuge im Stadtteil Rohrbach die Polizei, da ein Mann in der Rohrbacher Straße gerade auf abgestellte Fahrräder einschlagen und eintreten würde. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte im Rahmen einer Fahndung durch eine Polizeistreife ein 29-jähriger Mann, auf den die Personenbeschreibung zutraf, am Bahnhofsvorplatz ausgemacht und schließlich kontrolliert werden. Dabei hatte er ein Fahrrad bei sich, das im Mai in Heilbronn gestohlen worden war. Zudem hatte er in seinen Hosentaschen zwei Gartenscheren bei sich. In seinem Rucksack wurden eine Axt sowie ein Geldbeutel mit Ausweisen und Zertifikate, die auf unterschiedliche Personen ausgestellt waren, aufgefunden werden.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls, der Hehlerei und Unterschlagung sowie wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Die Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrads der Marke Globus, dessen Fahrrad beschädigt worden war, sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatablauf geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/59-1700 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell