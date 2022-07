Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 74-jährige Fußgängerin bei Zusammenstoß mit E-Scooter verletzt

Mannheim (ots)

Eine 74-jährige Fußgängerin wurde am Montagabend in Wiesloch bei einem Zusammenstoß mit einem 25-jährigen E-Scooter-Fahrer verletzt. Der 25-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Radfahrstreifen entlang der Schloßstraße in Richtung Gerbersruhstraße unterwegs. Dabei bediente er während der Fahrt das am Scooter angebrachte Mobiltelefon und übersah eine 74-jährige Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überquerte. Kurz bevor sie den Gehweg erreichte, kam es auf dem Radstreifen zum Zusammenstoß der beiden und die Fußgängerin stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen an Ellenbogen, Hand und Rücken zu. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen den E-Scooter-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zudem erwartet ihn ein Bußgeld wegen Bedienens des Mobiltelefons während der Fahrt.

