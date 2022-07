Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der Karlsruher Straße - Straßensperrung, Rettungshubschrauber gelandet; PM Nr. 1

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen gegen 7:45 Uhr kam es in der Karlsruher Straße in Sinsheim Dühren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog ein PKW Fahrer von einer Seitenstraße auf die Karlsruher Straße in Richtung Eschelbach ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde verletzt. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die Fahrbahn ist derzeit zur Unfallaufnahme zwischen der Winterstraße und der Karl-Schumacher-Straße vollgesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren. Über das Verletzungsbild und die Schadenshöhe kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

