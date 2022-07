Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-West: Wegen Nachlässigkeit eines Hundehalters wurde ein Hund überfahren und verstarb an der Unfallstelle; Unfallverursacher flüchtet, Hundehalter angezeigt

Mannheim-Neckarstadt-West (ots)

Am vergangenen Samstagabend, kurz nach 22 Uhr, führte ein 34-Jähriger in der Mittelstraße seinen Hund Gassi. Da der Hund nicht angeleint war, überquerte er auf Höhe des Anwesens 107 plötzlich die Straße. Hierbei wurde er von einem dunklen BMW überrollt und verstarb sofort noch an der Unfallstelle. Nach bisherigen Feststellung erlitt das Tier dabei keine Schmerzen.

Der BMW-Fahrer entfernte sich anschließend, ohne seiner Feststellungspflicht nachgekommen zu sein, von der Unfallstelle.

Der Hundehalter wurde von den Polizeibeamten wegen Verstoßes gegen die Leinenpflicht im Stadtgebiet angezeigt. Die Fahndung nach dem flüchtigen BMW verliefen bisher ergebnislos.

Zu der Hunderasse können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Hundehalter kümmerte sich anschließend um seinen getöteten Hund.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Telefonnummer 0621 174 3301-0, in Verbindung zu setzen.

