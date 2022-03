Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in eine Werkstatt und Graffiti-Schmierereien

Wallhalben (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstag und Montag in eine Landmaschinenfirma in der Pirmasenser Straße ein. Vermutlich betraten die Täter das Grundstück von der Grundschule kommend und durchsuchten im rückwärtigen Hof mehrere unverschlossene Fahrzeuge. Ein Werkstattfenster wurde eingeschlagen. In der Halle wurden wieder unverschlossene Fahrzeuge durchsucht. Ein Fahrzeug wurde mit blauer Farbe und dem Namen "Marvin" besprüht. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt. Es besteht möglicherweise ein Zusammenhang zu einer Sachbeschädigung im benachbarten Gelände der Grundschule im gleichen Tatzeitraum. Drei Fahrzeuge, eine Brücke, ein Verkehrsschild, die Wände am Fußballfeld und die Rutsche auf dem Spielplatz wurden in grün, blau und schwarz besprüht unter anderem mit dem Namen "Ýannik". Zudem wurden die Netze am Sportplatz durchgeschnitten. Der Boden vom Fußballfeld wurde durch Zündeln beschädigt. Hier beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf geschätzte 3000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

