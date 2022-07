Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken gegen Baum gefahren

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße - der Fahrer war deutlich alkoholisiert. Kurz vor 7 Uhr wurde ein Anwohner auf einen lauten Knall ausgehend von der Straße aufmerksam und alarmierte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten einen total beschädigten Peugeot fest, der über eine Umzäunung hinweg gegen Baum gefahren war. Auf einer Parkbank daneben saß der 26-jährige Fahrer, der umgehend gestand Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest beim glücklicherweise Unverletzten ergab mehr als 1,8 Promille Alkohol in dessen Atemluft. Eine Überprüfung ergab zudem, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde noch in der Nacht eine Blutprobe entnommen. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

