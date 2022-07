Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täter beschädigen Autofähre - Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Sonntag auf Montag die Autofähre zwischen Ladenburg und Edingen-Neckarhausen. Die Täter entfernten eine Haltekette der nicht frei fahrenden Fähre vom Poller und wickelten sie um ein Gitter auf der Fähre. Beim Ablegen der Fähre hätte dies zu einer erheblichen Unfallgefahr bzw. zu schweren Beschädigungen der Fähre führen können. Der Fährmann hatte dies jedoch am Montagmorgen vor Betriebsaufnahme des Fährbetriebs bemerkt und konnte so einen Schaden an der Fähre oder gar einen Schiffsunfall verhindern.

Hinweise auf einen möglichen Täter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen des Polizeipostens Edingen-Neckarhausen wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

