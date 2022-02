Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath-Kliedbruch: Alarmanlage schreckt Einbrecher ab - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montagabend (14. Februar 2022) hat die Alarmanlage eines Mehrfamilienhauses am Naussauerring einen Einbruch verhindert. Unbekannte hatten das Grundstück gegen 20 Uhr betreten und die Haustür aufgehebelt. Nachdem die Alarmanlage ertönte, flüchteten sie ohne Beute.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Sie haben Fragen zum Thema Einbruchschutz? Die Polizei berät Sie kostenlos und neutral unter der Rufnummer 02151 634 4920. Die technischen Berater des Kriminalkommissariates Kriminalprävention / Opferschutz geben Ihnen Informationen zum Täterverhalten, Verhaltenstipps und Hinweise zur technischen Sicherung Ihres Hauses. (57)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell