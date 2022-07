Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: 87-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Bammental zog sich eine 87-jährige Autofahrerin Verletzungen zu. Die Frau fuhr gegen 10 Uhr mit ihrem Mercedes in den Kreisverkehr in der Reilsheimer Straße ein. Aus unbekannten Gründen verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überfuhr die mittige Verkehrsinsel, wo sie zwei Verkehrszeichen beschädigte. Anschließend prallte sie frontal in eine gegenüberliegende Mauer. Die Seniorin erlitt hierbei Verletzungen, weshalb sie vorsorglich zur eingehenden Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Gegen die 87-Jährige wird nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell