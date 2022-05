Polizei Düren

POL-DN: Streit um Frau eskaliert

Linnich (ots)

Am Montagabend eskalierte der Streit zweier Männer um eine Frau bis einer der beiden zwei Messer zückte. Die beiden 25 Jahre alten Männer aus Linnich, die sich vorab kannten, begegneten sich gegen 19:20 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft in der Rurdorfer Straße. Sie gerieten sogleich in ein heftiges Wortgefecht bis einer der Männer in das Lebensmittelgeschäft lief. Als der junge Mann dieses kurz darauf wieder verließ, hielt er in jeder Hand ein Messer. Mit ausgestreckten Armen forderte er sein Gegenüber auf, den Streit nun zu klären. Daraufhin gingen beide gemeinsam auf eine nahegelegene Wiese. Dort kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung in dessen Folge der Geschädigte mit dem Messer leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Innenstadt. Der 25-Jährige wird sich nun nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung sondern auch wegen Diebstahls verantworten müssen; die beiden Messer hatte er in dem Lebensmittelgeschäft gestohlen.

