Polizei Düren

POL-DN: Stauende übersehen - zwei Leichtverletzte

Düren (ots)

Weil er das Stauende übersah, fuhr ein 88 Jahre alter Mann aus Düren auf einen Pkw auf. Der 88-Jährige war am frühen Montagabend, gegen 17:45 Uhr, mit seinem Pkw auf der L249, aus Fahrtrichtung Kreuzau kommend, in Richtung Niederau unterwegs, mit an Bord seine 85 Jahre alte Ehefrau. Nach eigenen Angaben hatte er das Stauende vor sich zu spät wahrgenommen, sodass er nahezu ungebremst auf den Pkw vor ihm auffuhr. Am Steuer dieses Fahrzeugs saß ein 21-Jähriger aus Hürtgenwald, neben ihm eine 19-jährige Beifahrerin aus Kreuzau. Die beiden jungen Insassen wurden durch die Kollision leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung mit Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 88-Jährige und seine Ehefrau blieben unverletzt.

