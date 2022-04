Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Wohnungseinbrüche

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Ein Unbekannter stieg am Montag - zwischen 01.00 Uhr und 06.20 Uhr - in eine Erdgeschosswohnung an der Baustraße ein. Unter anderem erbeutete er auch die Schlüssel zu einem weißen Seat MII. Auch den Seat (Kennzeichen MO-MN 423) nahm der Unbekannte mit.

Im Zeitraum von Samstagmorgen bis Montagnachmittag verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Haus an der Nordstraße. Ob sie hier Beute machten, ist unklar.

An der Römerstraße stiegen Unbekannte in ein Haus ein, dass sich in der Renovierung befindet. Sie sägten Kupferrohre von den Heizkörpern ab und stahlen diese. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen dem 02.04. und 11.04.2022.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers, Tel.: 0281 / 1710, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell