Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Erfolgreiche "Mit-Mach-Aktion" der Polizei - Polizeipräsidium Mannheim empfängt 80 Gäste

Mannheim (ots)

Ganz unter dem Motto "Polizei zum Anfassen" standen die zuständigen Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt am Stadtfest Mannheim (27.05. bis 29.05.2022) für die Besucherinnen und Besucher für allerhand Fragen rund um den polizeilichen Alltag Rede und Antwort. Bei dem im Bereich des Wasserturms eingerichteten Informationsstand hatten aber insbesondere die Jüngsten die Möglichkeit erste Kontakte mit der Polizei zu knüpfen: Neben engagierten und auskunftsfreudigen Polizistinnen und Polizisten wurde auch ein Polizeimotorrad ausgestellt, das für Erinnerungsfotos in Polizeihemd und der passenden Mütze diente. Alle Kinder hatten zudem die Möglichkeit ihr bestes Foto zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt einzusenden und damit die Möglichkeit einen abwechslungsreichen Nachmittag bei der Polizeihundeführerstaffel zu "gewinnen". Polizeihauptkommissar Oliver Metzger, der bereits in den vergangenen Jahren die polizeiliche Einsatzleitung im Rahmen des Stadtfestes inne hatte und die "Mit-mach-Aktion" mit seinem Team organisierte, zeigte sich wenige Tage später überwältigt von der Vielzahl der Einsendungen.

Letztlich wurden am Freitag, den 22.07.2022, knapp 80 Gäste auf dem Gelände der Polizeihundeführerstaffel in Mannheim-Straßenheim zum ausgelobten "Gewinn" empfangen. Die Kinder und ihre Begleiter wurden durch ein abwechslungsreiches Programm der Polizeihundeführer, der Reiterstaffel sowie der Verkehrspolizei geführt und konnten es sich bei kalten Getränken und leckeren Bratwürsten gut gehen lassen. Der spannende Informationsnachmittag endete mit der Aushändigung einer Urkunde an alle Kinder durch den Leiter des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt, Peter Oechsler. "Dank gebührt vor allem meinen engagierten Kolleginnen und Kollegen die dieses Event möglich gemacht haben. Nicht nur die Kinder und Eltern, auch wir hatten eine Menge Spaß und sind noch immer von der regen Teilnahme positiv überrascht!", so Peter Oechsler, der bereits eine Wiederholung im nächsten Jahr in Aussicht stellte.

