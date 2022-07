POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Kleve (ots) - Am Montag (11. Juli 2022), im Zeitraum von 05:00 Uhr bis 14:00 Uhr, wurde ein KFZ am Minoritenplatz in Kleve entwendet. Der 29-jährige Besitzer des Autos, hatte dieses einem Kumpel geliehen, welcher das Fahrzeug wiederum an eine ihm bekannte Person verlieh. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Skoda Rapid mit dem polnischen Kennzeichen "DZG52157". Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 ...

