POL-PDLD: Diebstahl hochwertiger Fahrräder

Hainfeld (ots)

Am heutigen Sonntag (30.10.22) entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum 16:15 Uhr bis 17:45 Uhr zwei hochwertige Fahrräder von einem Parkplatz an der L507 am Ortsausgang Hainfeld Richtung Burrweiler. Die Fahrräder der Marke "S-Works" befanden sich verschlossen auf einem Fahrradträger am Fahrzeug des 45-jährigen Geschädigten aus Erfurt. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 EUR belaufen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell