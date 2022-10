Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall durch medizinischen Notfall

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Ein medizinischer Notfall dürfte ursächlich für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Samstag (29.10.22) gegen 15:20 Uhr in Edenkoben ereignete. Hierbei kam eine 65-Jährige aus der Verbandsgemeinde Edenkoben in der Radeburger Straße mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Die Frau blieb durch den Unfall selbst augenscheinlich unverletzt, musste jedoch trotzdem zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Da die Autofahrerin zuvor angab, unter dem Einfluss von starken Medikamenten zu stehen, wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Das Auto musste im Nachgang abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2.800 EUR. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell