POL-PDLD: Herxheim - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landau (ots) - Ein 37-jähriger E-Bikefahrer befuhr am Samstag einen Feldweg nebst der L540 in Hochstadt. Als dieser an einem Passanten vorbeifahren wollte, schätzte er die Wegesbreite zu gering ein und touchierte den Fußgänger mit seinem Fahrradlenker. Da sich der Fahrradlenker in der Kleidung des Passanten verfing, stürzte der Fahrradfahrer zu Boden. Bei dem Sturz zog sich der Fahrradfahrer diverse Verletzungen zu. ...

