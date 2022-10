Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Rheinzabern

Rheinzabern (ots)

Am 29.10.2022 hatte um 14:00 Uhr eine 29-jährige Autofahrerin ihren Mitsubishi PKW auf einem Supermarktparkplatz in der Rülzheimer Straße in Rheinzabern zum Parken abgestellt. Die Autofahrerin hielt sich gerade neben ihrem PKW auf, als eine Frau beim Ausparken ihrerseits mit einem PKW an das geparkte Fahrzeug stieß. Es wurde aufgrund des Anstoßes der geparkte PKW der Geschädigten im Frontbereich am Stoßfänger leicht beschädigt. Die Unfallverursacherin, welche einen leichten Schaden am Stoßfänger hinten an ihrem PKW haben dürfte, setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen konnten aufgrund des plötzlichen Ereignisses nur ein Teilkennzeichen des unfallflüchtigen Fahrzeuges ablesen, entsprechende Ermittlungen im Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht werden geführt und nach Abschluss der Staatsanwaltschaft in Landau vorgelegt. Der Unfallschaden dürfte sich nach derzeitigen Schätzungen auf 800 Euro belaufen. Die Polizei Wörth nimmt gerne jederzeit Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

