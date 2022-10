POL-PDLD: Kirrweiler

Polizeidirektion Landau

Diebstahl eines Pedelecs (ots)

In der Zeit von 19:00 Uhr bis 24:00 Uhr am Abend des 28. Oktober wurde einem 38-Jährigen ein schwarzes Touring-Pedelec der Marke CUBE entwendet, das er zuvor in Kirrweiler im Bordmühlweg gegenüber des Weingutes Götz an einem Weinbergspfosten angeschlossen hatte. Bei seiner Wiederkehr war nur noch das durch unbekannten Täter aufgeflexte Bügelschloss vorhanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben unter 06323 9550 zu melden.

