POL-PDLD: Edenkoben - Taschendiebstahl

Edenkoben (ots)

Am Vormittag des Freitags, 28. Oktober, kam es gegen 12:00 Uhr in den Verkaufsräumen eines Lebensmitteldiscounters in der Staatsstraße in Edenkoben zu einem Taschendiebstahl durch unbekannte Täterschaft. Einer 72-Jährigen wurde der Geldbeutel samt Inhalt aus ihrem Einkaufstrolley entwendet, den sie zuvor an ihren Einkaufswagen gehängt hatte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben unter 06323 9550 zu melden. Die Polizei rät zur Verhinderung von Taschendiebstählen: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Viele weitere nützliche Tipps und Hinweise unter www.polizei-beratung.de.

