Ulm (ots) - Kurz nach 13 Uhr fuhr ein 30-Jähriger in der Straße In den Lindeschen in Richtung Wörthstraße. Der Mercedes-Fahrer fuhr in die Wörthstraße ein. Dabei achtete er an der Kreuzung nicht auf die Stoppstelle und fuhr weiter. Der schwarze Mercedes stieß er mit dem grauen Mercedes eines 52-Jährigen ...

mehr