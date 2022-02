Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchter Aufbruch des Fahrausweisautomaten am Haltepunkt Zusenhofen/ Bundespolizei sucht Zeugen

Zusenhofen (ots)

Am 01. Februar gegen 10:30 Uhr wurde der Bundespolizei Offenburg durch einen Mitarbeiter der deutschen Bahn eine Beschädigung des Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Zusenhofen mitgeteilt. Am Automat waren Beschädigungen, Hebelspuren und Farbabrieb erkennbar. Weiter versuchten die unbekannten Täter den Automaten aufzubrechen. Zum Tatzeitraum und auch zu möglichen Tätern liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

