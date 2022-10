Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Landau (ots)

Am 28.10.2022, gegen 08:00 Uhr, kam es im Bereich Nodring/Erlenbachstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 35-jährige Fahrradfahrerin befuhr den Nordring in Fahrtrichtung Haardtstraße. In Höhe der Erlenbachstraße, überquerte die Fahrradfahrerin ordnungsgemäß die Kreuzung. Ein 68-jährige Pkw-Fahrer übersah die Fahrradfahrerin und missachtete deren Vorfahrt. Hierbei stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein hinzugezogener Rettungsdienst verbrachte die gestürzte Radfahrerin in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200EUR.

