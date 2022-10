Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung im Auto in Wörth unterwegs

Wörth (ots)

Am 28.10.22 führte eine Streife der Polizei Wörth um 23.19 Uhr eine Verkehrskontrolle in Wörth durch. Es konnte ein 42-jähriger Autofahrer festgestellt werden. Da eine Alkoholbeeinflussung feststellbar war, wurde ein Alkotest angeboten. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille, ein Urintest verlief positiv auf Kokain. Einen gültigen Führerschein konnte der Autofahrer ebenfalls nicht vorlegen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe durch einen verständigten Arzt entnommen. Da der Autofahrer nicht in Deutschland wohnhaft ist, wurde im Rahmen des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Form von Bargeld im mittleren, dreistelligen Bereich einbehalten.

