POL-PDLD: Durch erzwungenes Ausweichmanöver verunfallt

Insheim (ots) - Am Freitagabend gelang es offenbar einer Boa Constrictor ihr Terrarium in der Bodelschwinghstraße in Insheim zu verlassen und über die Terrassentür in die Freiheit zu gelangen. Da das Grundstück an weitere Gartengrundstücke und an ein Feld angrenzt, konnte das Tier in der Dunkelheit nicht aufgefunden werden. Die umliegende Nachbarschaft wurde informiert. Die Schlange ist nicht giftig, etwa 1,70 Meter ...

