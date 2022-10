Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Entflohene Würgeschlange

Insheim (ots)

Am Freitagabend gelang es offenbar einer Boa Constrictor ihr Terrarium in der Bodelschwinghstraße in Insheim zu verlassen und über die Terrassentür in die Freiheit zu gelangen. Da das Grundstück an weitere Gartengrundstücke und an ein Feld angrenzt, konnte das Tier in der Dunkelheit nicht aufgefunden werden. Die umliegende Nachbarschaft wurde informiert. Die Schlange ist nicht giftig, etwa 1,70 Meter lang, gelb und hat einen Durchmesser von etwa 7 bis 8 cm. Das Tier sollte unter keinerlei Umständen versucht werden selbst einzufangen. Sollte die Schlange gesehen werden, bitte unverzüglich die Polizei in Landau unter 06341/2870 verständigen, sodass das Tier vom Halter oder einer Fachkraft eingefangen werden kann.

