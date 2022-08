POL-PPRP: Kontrollwoche Geschwindigkeit

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen am Wochenende (29.07.2022 - 31.07.2022) in eine Gartenparzelle einer Kleingartenanlage in der Kallstadter Straße ein. Hierbei wurde ein Fernseher im Gesamtwert von 100 Euro entwendet. An einer benachbarten Gartenparzelle wurde ebenfalls versucht einzubrechen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

