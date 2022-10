POL-PDLD: E-Bike Eigentümer gesucht

Lingenfeld (ots) - Am Donnerstagmittag, den 27.10.22 gegen 14:50 Uhr befuhr eine 18-jähige Verkehrsteilnehmerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die B9 in Fahrtrichtung Speyer. Als sich die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in Höhe der AS Lingenfeld-Süd befand, vernahm sie zunächst ein lautes Knallgeräusch, woraufhin in der Windschutzscheibe ein Riss entstand. Auf der naheliegenden Brücke konnte die Fahrerin drei Kinder ...

mehr