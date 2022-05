POL-SO: Warstein-Belecke - Wohnungseinbruch

Soest (ots) - Anröchte-Uelde - Strohballen in Flammen Am Freitag, gegen 11.30 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle/Feuerwehr der Brand eines Stapels Quaderballen gemeldet. Die Quaderballen waren am Liesterweg, am südlichen Ende eines bewaldeten Grünstreifens aufgestapelt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Stapel in Brand. Die Feuerwehr führte den ...

mehr