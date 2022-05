Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mehrere Fallrohre aus Kupfer gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen an unterschiedlichen Stellen in Beckum Fallrohre aus Kupfer gestohlen.

Zwischen Freitag (13.05.2022, 18.00 Uhr) und Dienstag (17.05.2022, 16.00 Uhr) stahlen die Täter Fallrohre einer Kapelle am Siechenhausweg.

Zwischen Freitag (13.05.2022, 14.00 Uhr) und Mittwoch (18.05.2022, 07.00 Uhr) ist ein Fallrohr einer Kindertagesstätte am Alten Hammweg gestohlen worden.

Zwischen Dienstag (17.05.2022, 20.00 Uhr) und Mittwoch (18.05.2022, 07.30 Uhr) haben die Unbekannten mehrere Fallrohre des Städtehauses an der Weststraße gestohlen.

Wer hat verdächtige Personen beobachtet oder kann Angaben zu Fahrzeugen in der Nähe oder die Diebstählen machen? Hinweise bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

